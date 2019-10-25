СК закончил расследование дела участника акции 27 июля Егора Лесных за 11 дней

В Москве Следственный комитет закончил следствие по делу Егора Лесных, которого обвиняют в нападении на силовиков на митинге 27 июля (ст. 318 УК), через 11 дней после начала расследования. Об этом сообщает «Общественный вердикт».

«До понедельника он (Лесных — прим.) остается в ИВС. Нам отказали в проведении экспертизы видео на предмет возможного монтажа и переформатирования. В понедельник адвокат „Общественного вердикта“ начнет знакомиться с материалами уголовного дела», — отметили правозащитники.

Дело против Лесных возбудили 14 октября, через два дня его арестовали на два месяца и отправили в СИЗО. По версии следствия, на несогласованной акции 27 июля Лесных и двое других фигурантов, Максим Мартинцов и Александр Мыльников, напали на сотрудника Росгвардии. Помимо этого, Лесных вменяют, что он ударил ногой еще одного силовика.

Сам Лесных не признал своей вины. «Если изучить видео, у меня была попытка предотвратить избиение парня и девушки, они просили о помощи. Я просто потянул сотрудника Росгвардии, не мог просто так стоять. Никакого насилия к сотрудникам я не применял», — объяснил он в суде.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович рассказала «Новой газете», что на новых фигурантов «московского дела» оказывают давление в изоляторе временного содержания. В частности, сокамерники призывают их признать вину в совершении преступления, начать сотрудничать со следствием и отказаться от своих адвокатов.