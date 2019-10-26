«Би-би-си» рассказала о пропаже около 50 россиянок с детьми, находившихся в курдском лагере в Сирии

В Сирии пропали около 50 россиянок с детьми, покинувшие курдский лагерь Айн-Исса для боевиков из запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники и родственников пропавших.

Лагеря в последнее время находились под контролем курдов, но они остались без охраны после начала Турцией военной операции «Источник мира», и курды ушли со своих позиций. По данным «Би-би-си», спустя несколько дней после того покидания лагеря, в интернете было опубликовано видео, где в неизвестном помещении несколько девушек в никабах называют свои имена и говорят: «Из России».

«Курды просто ушли, распахнув все ворота лагеря. А через некоторое время несколько человек вернулось, и они сказали: если вы не уйдете через пять минут, мы подожжем ваши палатки. И они действительно подожгли лагерь, девочки только успели вытащить детей и несколько дорожных сумок», – пересказала Зумруд слова своей невестки Маиды, которая вместе с детьми была в лагере.

По ее словам, женщины разделились на несколько групп и ушли в пустыню. Маида, а также еще 14 женщин и 27 детей после выхода из лагеря решили идти в сторону турецкой границы. Они остались в пустыне ночевать, и их нашли вооруженные люди из протурецких отрядов.

«Девочки звонили нам и радовались. Говорили, что впервые за два года приняли душ, увидели электричество и горячую воду. Накормили детей и, наконец, сами поели досыта», – рассказала Алия – свекровь одной из женщин. Однако через два дня после этого связь пропала.

Представители МВД Турции заявили, что за последнюю неделю они задержали 236 человек из подобных лагерей, рассказывает «Би-би-си». Журналисты телеканала TRT выяснили, что всех задержанных турецкого происхождения перевезли в центры содержания на территории Турции. Позже их будут судить, а детей хотят поселить в специальные приюты. Источники «Би-би-си» утверждают, что представители протурецких сил скоро известят представителей тех стран, чьих граждан задержали за последнюю неделю в Сирии.

Напомним, Турция 9 октября начала в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов самообороны и «Исламского государства». Страны Евросоюза осудили действия Турции, а США объявили о введении санкций. После переговоров Путина и Эрдогана Турция заявила о приостановке операции в Сирии. В ответ на это Трамп снял с Анкары санкции.