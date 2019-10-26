В Алтайском крае в результате столкновения минивэна с микроавтобусом погибли восемь человек

В результате столкновения микроавтобуса и минивэна в Алтайском крае погибли восемь человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Шесть человек умерли на месте аварии, один – в машине скорой помощи и еще один – в больнице. Пять человек госпитализированы, они все находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, всех в микроавтобусе и минивэне находились 16 человек.

Авария произошла в 07:50 по местному времени (03:50 мск) на автодороге Барнаул – Рубцовск, уточнили в региональном МВД. Минивэн Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на встречную полосу, и там столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, который двигался во встречном направлении.