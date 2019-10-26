Самарским учителям рекомендовали не пользоваться иностранными мессенджерами и соцсетями в рабочих целях

Департамент образования администрации Самары направил в муниципальные школы письма с просьбой не использовать для обмена рабочей информацией иностранные интернет-сервисы (Gmail, Yahoo, Google Drive), мессенджеры, соцсети и «облака». Письмо опубликовал в фейсбуке пользователь Сергей Федоров.

На основании этого письма директор самарской школы «Дневной пансион-84» Яков Фиш подписал приказ, в котором говорится, что для рабочих целей сотрудники школы могут пользоваться мессенджером «ТамТам».

В организационном отделе муниципального департамента образования «Коммерсанту» сказали, что хотели предупредить образовательные учреждения об использовании иностранных мессенджеров, чтобы не произошло «утечки внутренней информации». «Мы предупредили руководство учреждений, чтобы они ограничили доступ, но не отслеживали, принимаются ли меры», — отметили в департаменте.

В двух школах изданию рассказали, что использование иностранных мессенджеров ограничат с 1 ноября. Учитель истории и обществовознания на Елена Якушева сообщила, что этот вопрос обсуждался на совещании среди директоров и завучей школ.