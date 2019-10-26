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США приостановили перелеты во все кубинские города, кроме Гаваны

Политика

 

США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, кроме столицы страны Гаваны. Об этом говорится в сообщении Госдепа США. 

Полеты приостанавливаются в общей сложности в девять аэропортов. Американские власти объяснили это желанием создать препятствие кубинскому режиму в получении прибыли от авиаперевозок США. У перевозчиков будет 45 дней, чтобы прекратить регулярные рейсы.

«Ситуация с правами человека на Кубе остается плачевной: власти государства безнаказанно преследуют и произвольно сажают в тюрьму активистов, диссидентов, деятелей искусства и других лиц», — говорится в сообщении Госдепа.

МИД Кубы раскритиковал действия Вашингтона. Министр иностранных дел страны Бруно Родригес Паррилья сообщил в твиттере, что эти меры не заставят кубинских властей пойти на уступки. 

Напомним, в июле 2015 года США и Куба восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1961 году. Тогда прошли первые за более чем 50 лет полноценных переговоров президента США Барака Обамы и кубинского лидера Рауля Кастро. Однако президент США Дональд Трамп в 2017-м году отменил соглашения с Кубой, которые были достигнуты при Обаме. После этого США стали вводить различные ограничения в отношении страны. 

Теги:
авиаперевозки, куба, сша, em

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