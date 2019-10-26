В Якутии задержали двоих сторонников шамана, шедшего в Москву «изгонять Путина»

В городе Нерюнгри в Якутии задержали Евгения Ростокина и Бориса Литнаровича — двоих членов отряда шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина». Об этом сообщил «МБХ медиа» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Он предположил, что сторонников Габышева задержали сотрудники управления ФСБ. Позже стало известно, что Ростокина допросили в качестве свидетеля по делу Габышева. У него забрали телефон.

«Двумя днями ранее Ростокина уже задерживали правоохранители и предупреждали о том, что они следят за всеми его передвижениями», — отметил Прянишников.

Габвышев начал поход из Якутска в Москву в марте. В сентябре его задержали сотрудники ФСБ и доставили в Якутск на самолете, шамана обвинили в призывах к применению насилия к Путину (ст. 280 УК). Его сторонники после этого объявили о роспуске — они утверждали, что правоохранительные органы угрожали экстремистскими делами и им.

Адвокаты Шамана рассказывали, что по прибытии в Якутск следователь ФСБ, угрожая арестом, заставил его записать видеообращение и согласиться на психолого-психиатрическую экспертизу, от которой он позже отказался. После этого следователь утверждал, что экспертиза признала Габышева невменяемым, хотя в заключении об этом не говорилось. Результатов повторной экспертизы пока нет.