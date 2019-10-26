Освобожденная из тюрьмы в США Мария Бутина вернулась в Россию
Самолет с россиянкой Марией Бутиной, освобожденной из тюрьмы в США, приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.
Мария Бутина через несколько часов приземлится в России. Она назвала свое пребывание в американской тюрьме «очень долгим и болезненным опытом». pic.twitter.com/Dcp0gSIXKq— Пятый канал Новости (@5tv) October 26, 2019
Там ее встречают родственники. Отец Бутиной Валерий специально прилетел в Москву из Барнаула, чтобы встретить дочь. Россиянка рассказывала, что хочет вернуться к семье и что ей «нужно какое-то время адаптироваться».
Бутину задержали в США в июле прошлого года, а в апреле приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Суд признал, что она работала иностранным агентом, не зарегистрировавшись в Минюсте. После того как она согласилась сотрудничать с прокуратурой, ей засчитали время под стражей и сократили срок на 15% за примерное поведение. Накануне ее освободили из тюрьмы во Флориде и стали готовить к депортации в Россию.
Россиянку обвиняли, в частности, в том, что она по заданию своего руководителя, бывшего сенатора Александра Торшина, перед президентскими выборами в США 2016 года пыталась наладить контакты с организациями республиканцев. Накануне стало известно, что американский Минюст начал проверку обстоятельств возбуждения дела против Бутиной.
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