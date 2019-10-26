«Коммерсант»: срочник в Читинской области открыл огонь по сослуживцам из-за преследования по национальному признаку

Срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев в военной части в Читинской области из-за неуставных отношений. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Собеседник издания рассказал, что, по уточненным данным, инцидент произошел в читинской части №14258 – это батальон охраны и обеспечения, обслуживающий различные объекты закрытого территориального образования «Горный». Накануне в 18:20 по местному времени (12:20 мск) Шамсутдинова сменили с поста, но вместо того, чтобы разрядить автомат, он присоединил к нему магазин и открыл огонь по сослуживцам.

В результате произошедшего были убиты восемь военнослужащих: командир дежурной смены капитан Евсеев, начальник подразделения немедленного реагирования старший лейтенант Пьянков, его помощники сержант Ковалев и рядовой Богомолов, ефрейтор Андреев, а также рядовые Никишин, Куропов и Покотило. Еще двое военных получили ранения.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что в рамках расследования уголовного дела об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) военное следственное управление СК проверяет несколько версий происшедшего. Одна из них заключается в том, что сослуживцы могли преследовать срочника из-за национальности.

Шамсутдинов родился в 1999 году, в армию его призвали в июле этого года, уточняет издание. При прохождении комиссии ему поставили вторую группу нервно-психической устойчивости, это означает, что у него могут быть срывы только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога. Также ему установили группу здоровья Б, что означает годность к военной службе с незначительными ограничениями.