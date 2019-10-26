В Домодедово задержали гражданина Узбекистана, которому запрещен въезд в Россию. Он летел транзитом через Москву в Минск

В московском аэропорту Домодедово накануне пограничники задержали гражданина Узбекистана Зафара Кулиева, летевшего транзитом через Москву в Минск на самолете авиакомпании S7. Об этом рассказал «Новой газете» адвокат Сергей Фокин.

Задержанному запрещен въезд в Россию, однако он не планировал оставаться в стране. «Он думал, что он здесь приземлится и на следующий день полетит дальше, не заходя на территорию России», – рассказывает адвокат.

После задержания Кулиева отправили в специальную комнату в нейтральной зоне аэропорта, чтобы он дожидался депортации в Узбекистан. «Человек находится даже не в транзитной зоне, а в нейтральной, где нет никаких условий», – сказал Фокин. Кулиев хотел, чтобы ему вернули деньги за второй перелет, который не был совершен, однако защитник выяснил, что билет аннулирован. Билет, который купил мужчина, был возвратный.

«Начинаю выяснять, кто это сделал – представитель авиакомпании. <…> То есть, кто-то воспользовался его персональными данными, это (переоформить билет – ред.) может сделать только сам пассажир. Без его согласия аннулировали билет и купили билет на Ташкент обратно. Может быть, это тоже можно было бы пережить, если бы билет не был куплен на 29 октября», – отметил Фокин.

Пограничники объяснили защитнику, что Россия и Беларусь – союзные государства, и для того, чтобы полететь в Минск, он все равно должен был пересечь границу, а это – уголовное преступление.

В авиакомпании защитнику заявили, что купили Кулиеву билет на ближайший рейс. Фокин отмечает, что если бы ему вернули деньги, то он мог бы полететь в любое другое место. Защитник планирует написать жалобу в Росавиацию, а также заявление в полицию из-за произошедшего.

«Из-за того, что у нас Союзное государство, человек не может лететь через нашу страну, потому что у нас пробел в законе, хотя Беларусь его принимает. Вторая проблема – он прилетел, его задержали на целых пять дней. Если задерживают пассажира, то через 7 часов ему должны предоставить ночлег, а ему предоставили только стул в комнате, в которой 25 человек, а мы не знаем, что там за люди. Последняя проблема – защита персональных данных», – подытожил Фокин.

«Новой газете» не удалось оперативно связаться с S7, она направила вопросы в авиакомпанию в связи с произошедшим.