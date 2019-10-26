С сайта Роскомнадзора удалили экспертизу, авторы которой нашли сатанизм в творчестве Егора Крида

С сайта Роскомнадзора удалили экспертизу творчества певца Егора Крида, в которой говорилось об «антироссийской» идеологической ориентации певца и негативном влиянии его песен на подростков. На это обратил внимание телеграм-канал «Эшер II».

Об экспертизе, сделанной комиссией при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации», стало известно накануне. В ней говорилось, что творчество певца причиняет вред здоровью и развитию детей, вводит в транс и искажает картину мира о нормах поведения в обществе. «Егор Крид – яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи», – утверждалось в документе.

Позже в Роскомнадзоре объяснили, что ведомство не участвует в назначении, проведении и подготовке заключения экспертизы. Однако согласно порядку, эксперт или экспертная организация должны направить ее в Роскомнадзор, а тот обязан опубликовать их на своем официальном сайте.