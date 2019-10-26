В Норильске арестовали главу общины «Свидетелей Иеговы» по обвинению в создании экстремистской организации

Норильский городской суд арестовал последователя запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» Александра Полозова по обвинению в создании экстремистского объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК). Об этом его жена Светлана рассказала «Тайге.инфо».

Ранее дома у Полозовых провели обыск, мужчину допросили в Следственном комитете и отпустили под подписку о невыезде. Однако, рассказала его супруга, вечером 24 октября сотрудники правоохранительных органов снова пришли к ним домой и задержали ее мужа, заявив, что не могли найти его.

«Он был в поликлинике, телефон был отключен. Пришел домой — отзвонился им за полчаса до того, как пришли», — рассказала Светлана Полозова.

О возбуждении уголовного дела в отношении 47-летнего главы норильской общины «Свидетелей Иеговы» стало известно 23 октября. По версии следствия, мужчина «организовывал собрания последователей и участников указанного объединения («Свидетелей Иеговы» — прим.), а также пропагандировал деятельность запрещенной организации».

Представители конфессии рассказывали, что утром 20 октября спецподразделения Росгвардии окружили турбазу под Норильском, где они проводили собрание. Не менее пятерых из них увезли на миниавтобусах для обысков и допросов.