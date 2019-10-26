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В Чили более миллиона человек вышли на митинг с требованием провести социальные реформы

Общество

 

На митинг с требованием провести социальные реформы в Чили вышли 1,2 миллиона жителей столицы и еще сотни тысяч человек в других городах страны. Об этом сообщает Reuters. 

Протестующие выступают за повышение пенсий и зарплат, улучшение качества образование и снижение цен на лекарства. 

Правительство страны пообещало разработать программу экономических реформ, а также отменить повышение цен на проезд, которое спровоцировало волну протестов. Однако обещания властей не остановили протестующих.

Протесты начались 14 октября в Сантьяго, распространились на другие города и переросли в беспорядки. Поводом для недовольства стало повышение цены на проезд в метро с 800 до 830 песо (71,8 и 74,5 рубля соответственно).

18-19 октября демонстранты разгромили несколько правительственных зданий, магазинов и станций метро, подожгли редакцию газеты El Mercurio. В крупных городах был объявлен режим ЧС и введены войска, а несколько тысяч сотрудников правоохранительных органы ежедневно дежурят на улицах.

В результате столкновений между протестующими и полицией 18 человек погибли, около 500 человек получили ранения. Несколько тысяч были задержаны.

Теги:
чили, nt

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