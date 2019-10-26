В Пермском крае пропал легкомоторный самолет

В Пермском крае пропал легкомоторный частный самолет «Сессна» с пилотом на борту. Об этом сообщили ТАСС в МЧС.

«Поступила информация о том, что в 11:30 местного времени (09:30 мск) с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района вылетел частный легкомоторный самолет. В настоящий момент о месте и времени посадки информация не поступала», — сказали в ведомстве, уточнив, что самолет должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы.

По данным Интерфакса, самолетом управлял председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов.

На поиски пропавшего самолета вылетел вертолет и были привлечены добровольцы.