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В Пермском крае пропал легкомоторный самолет

Общество

 

В Пермском крае пропал легкомоторный частный самолет «Сессна» с пилотом на борту. Об этом сообщили ТАСС в МЧС. 

«Поступила информация о том, что в 11:30 местного времени (09:30 мск) с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района вылетел частный легкомоторный самолет. В настоящий момент о месте и времени посадки информация не поступала», — сказали в ведомстве, уточнив, что  самолет должен был приземлиться на аэродроме в селе Фролы. 

По данным Интерфакса, самолетом управлял председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов. 

На поиски пропавшего самолета вылетел вертолет и были привлечены добровольцы. 

Теги:
пермский край, nt

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