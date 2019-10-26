Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

Солистка фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева умерла на 84 году жизни. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.

Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI — Александр Бречалов (@brechalov) October 26, 2019

«Бурановские бабушки» исполняют популярные песни российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. Коллектив из удмуртского села Бураново получил широкую известность, заняв второе место на музыкальном конкурсе Евровидение в 2012 году.