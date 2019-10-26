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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

Культура

 

Солистка фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева умерла на 84 году жизни. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Бурановские бабушки» исполняют популярные песни российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. Коллектив из удмуртского села Бураново получил широкую известность, заняв второе место на музыкальном конкурсе Евровидение в 2012 году. 

Теги:
музыка, nt

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