В Казани умерла глава местного штаба Навального Эльвира Дмитриева

Координатор казанского штаба политика Алексея Навального Эльвира Дмитриева умерла на 41 году после продолжительной болезни. Об этом сообщили в твиттере штаба.

«Она работала в штабе с самого открытия и до последних сил направляла работу нашей команды», — рассказали в штабе.

Нашей Эльвиры больше нет.

Семь лет бок о бок, с первого съезда партии «Народный Альянс»; сильная, умная, молодая.

Быть оппозиционным политиком в Татарстане — куда труднее, чем в Москве; но Эльвира справлялась, и штаб в Казани всегда был одним из самых сильных.

Очень больно. pic.twitter.com/AqP7R5CjEb — Leonid Volkov (@leonidvolkov) October 26, 2019

В апреле Европейский суд по правам человека признал, что российские власти нарушили в отношении Дмитриевой пять статей Европейской Конвенции о защите прав человека, оштрафовав ее за организацию акции «Он вам не Димон» марте 2017 года в Казани. ЕСПЧ обязал Россию выплатить Дмитриевой более 15 тысяч евро.

В этом году Дмитриева и еще трое сторонников Навального в Татарстане подали иск против «ВКонтакте» за передачу личных данных Центру по противодействию экстремизму. В иске указывалось, что «ВКонтакте» предоставила информацию, включая имена и фамилии, адреса электронной почты, сведения об IP-адресах и номера мобильных телефонов. При этом соцсеть не обращалась за согласием на раскрытие личной информации и не уведомила о поступлении запроса от полиции и его исполнении, отмечалось в иске. Суд отклонил иск.