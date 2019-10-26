Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Более 250 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

В Казани умерла глава местного штаба Навального Эльвира Дмитриева

Общество

 

Координатор казанского штаба политика Алексея Навального Эльвира Дмитриева умерла на 41 году после продолжительной болезни. Об этом сообщили в твиттере штаба. 

«Она работала в штабе с самого открытия и до последних сил направляла работу нашей команды», — рассказали в штабе.

 

В апреле Европейский суд по правам человека признал, что российские власти нарушили в отношении Дмитриевой пять статей Европейской Конвенции о защите прав человека, оштрафовав ее за организацию акции «Он вам не Димон» марте 2017 года в Казани. ЕСПЧ обязал Россию выплатить Дмитриевой более 15 тысяч евро. 

В этом году Дмитриева и еще трое сторонников Навального в Татарстане подали иск против «ВКонтакте» за передачу личных данных Центру по противодействию экстремизму. В иске указывалось, что «ВКонтакте» предоставила информацию, включая имена и фамилии, адреса электронной почты, сведения об IP-адресах и номера мобильных телефонов. При этом соцсеть не обращалась за согласием на раскрытие личной информации и не уведомила о поступлении запроса от полиции и его исполнении, отмечалось в иске. Суд отклонил иск. 

Теги:
навальный, казань, nt

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera