В Великобритании водителю грузовика, в котором нашли 39 тел, предъявили обвинение в убийстве

В Великобритании 25-летнему ирландцу Мо Робинсону, водителю грузовика, в котором обнаружили 39 трупов, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Об этом сообщает «Би-би-си».

Робинсона также обвиняют в торговле людьми, нелегальной миграции и отмывании денег. Суд изберет ему меру пресечения 28 октября в английском Челмсфорде.

Ранее по подозрению в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве задержали 38-лених мужчину и женщину из Уорингтона (Чешир), 48-летнего жителя Северной Ирландии и его 20-летнего соотечественника.

Тела 31 мужчины и восьми женщин полиция обнаружила в ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе в Эссексе на стоянке в городе Грэй. Как установили власти, грузовик прибыл из Бельгии. Предполагалось, что все погибшие — граждане Китая. Позже «Би-би-си» выяснило, что как минимум трое погибших — вьетнамцы. По данным издания, 26-летняя Фам Тхи Ча Ми заплатила 30 тысяч фунтов, чтобы ее переправили из Вьетнама в Британию. Незадолго до смерти девушка написала родителям, что задыхается.

Кроме того, «Би-би-си» узнало, что среди погибших также могли находиться 26-летний мужчина и 19-летняя девушка из Вьетнама, чьим родственникам контрабандисты вернули заплаченные за пересечение британской границы деньги. Известно, что все трое находились в Бельгии и собирались садиться в контейнер.