Грузия потеряла 350 млн долларов из-за приостановки авиасообщения с Россией

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что бюджет страны после введения запрета на авиасообщение с Россией потерял 350 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда в июле нам русские аннулировали рейсы, после этого бюджет страны потерял 350 млн долларов. Сегодня доход Грузии от сферы туризма перевалил за 2 млрд долларов», — сказал Гахария.

Ранее российские авиакомпании оценили в миллиард рублей убытки из-за приостановки полетов в Грузию. В авиакомпаниях рассказали, что после запрета направили высвободившийся флот на курорты Черного моря, но из-за конкуренции прибыль на этих рейсах существенно ниже.

Указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки на территорию Грузии, вступил в силу 8 июля. Грузинские авиакомпании с этого же дня временно не могут летать в Россию. Через месяц после запрета в Национальной администрации туризма Грузии оценили финансовые потери от снижения числа российских туристов в стране в 44,3 млн долларов.

В Минтрансе объясняли, что такие меры необходимы для обеспечения достаточной авиационной безопасности из-за протестов в Тбилиси этим летом. Они начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента и говорил на русском языке. Одним из требований демонстрантов была отставка Георгия Гахарии, который на тот момент занимал пост главы МВД. В сентябре он стал премьер-министром, сменив на этой должности Мамуку Бахтадзе.