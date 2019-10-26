Гран-при «Артдокфеста» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный»

Гран-при фестиваля документального кино «Артдокфест» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный».

Картина Охапкиной рассказывает о непростой жизни в Апатитах Мурманской области. Фильм, который снимала команда из Эстонии и Латвии, уже получил гран-при кинофестиваля в Карловых Варах и был выдвинут от Эстонии на премию «Оскар» в этом году.

Второе место получила картина «Чистое искусство» белорусского режиссера Максима Шведа — о том, как государство пытается бороться с современным искусством. «У меня хорошее название, — отметил сам режиссер, получая премию. — Пусть искусство всегда побеждает!»

Специальный приз за третье место получил фильм «Школа соблазнения» Алины Рудницкой, открывший фестиваль. Рудницкая в течение 7 лет снимала трех девушек, познакомившихся в «школе соблазнения» — на своеобразном тренинге, где их учили, как завоевать мужчину и построить личное счастье.

Еще два фильма получили специальное упоминание жюри. По традиции, специальное упоминание получает один фильм, но в этом году решили сделать исключение. Жюри, в которое вошли латвийский кинокритик Абрам Клецкин, журналист Жанна Немцова и кинорежиссер Роман Балаян, особо отметили фильм-хронику Сергея Лозницы «Государственные похороны» о похоронах Сталина и картину Маши Новиковой «Даймохк» — историю чеченского танцевального ансамбля под руководством Рамзана Ахмадова, дочь которого считают неофициальной женой Рамзана Кадырова.

Уже второй год подряд вся конкурсная программа фестиваля была показана в Риге — но в этом году впервые здесь же были выбраны победители. «Свободное документальное кино в несвободной стране показывать довольно сложно», — отметила программный директор фестиваля Виктория Белопольская.

Показы «Артдокфеста» пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в декабре. Правда, некоторые фильмы, скорее всего, не войдут в российскую программу. Так, вряд ли будет показан фильм «Даймохк»: режиссер Маша Новикова опасается за безопасность своих героев из-за их близости к главе Чеченской республики.

Фестиваль документального кино «Артдокфест» начался в Риге 21 октября. Всего в конкурсной программе был показан 21 фильм от режиссеров из 10 стран.