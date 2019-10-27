В Россию привезли первую легальную партию «Фризиума». Ранее за его покупку задерживали мам детей с эпилепсией

В Россию доставили первую партию незарегистрированного противосудорожного препарата «Фризиум» для детей страдающих эпилепсией. Об этом сообщила директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«Региональные учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники и др) будут связываться с пациентами, у которых оформлены заключение врачебной комиссии или федеральный консилиум и бесплатно выдавать препарат на руки из расчета на 3 месяца», — отметила она.

Ранее Мониава сообщила, что 90% детей, которые нуждаются в незарегистрированных в России препаратах, не могут их получить из-за проблем с документами — у родителей нет информации, куда они могут обратиться, чтобы их оформить.

При этом, отмечала Мониава, в поликлиниках говорят, что у них должно быть решение федерального консилиума о назначении ребенку препарата «Фризиум», но в ряде случаев этот документ отсутствует.

Правительство решило закупить «Фризиум» после того, как в августе в московском почтовом отделении таможенники задержали женщину по имени Елена при получении незарегистрированного в России противосудорожного препарата для сына с эпилепсией. Решением Генпрокуратуры дело о контрабанде, по которому она проходила свидетельницей, закрыли. В июле аналогичное дело завели на Елену Боголюбову, позже его тоже прекратили. После этого матери неизлечимо больных детей обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в решении проблемы с получением незарегистрированных противоэпилептических препаратов.

В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку лекарств, не производящихся в России, для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Московский эндокринный завод закупил для больных детей около 10 тысяч упаковок «Фризиума».