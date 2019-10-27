«Победа» решила повысить цены на билеты из зарубежных аэропортов на 5 евро вместо обещанных 25 евро

Российская авиакомпания «Победа» с 28 октября поднимет цены на рейсы из зарубежных аэропортов в Россию на 5 евро (около 350 рублей). Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее представитель «Победы» сообщила, что компания поднимет цены на 25 евро (около 1800 рублей) из-за того, что суд запретил перевозчику взымать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. Поэтому, объясняли в «Победе», авиакомпания вынуждена включить эту цену в стоимость билета.

Платная регистрация на рейсы «Победы» в иностранных аэропортах появилась в октябре прошлого года. Бесплатно зарегистрироваться на рейс пассажиры могут онлайн. 8 октября Мосгорсуд удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и обязал «Победу» отменить платную регистрацию на рейсы в зарубежных аэропортах.