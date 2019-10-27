СМИ: лидер «Исламского государства» был убит военными США

Американские военные во время спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади. Об этом со ссылкой на источники пишут CNN, Reuters, Fox News и Newsweek.

По данным собеседников изданий, аль-Багдади был убит на севере сирийской провинции Идлиб во время сверхсекретной спецоперации.

«Наши источники в Сирии подтвердили, что аль-Багдади был убит вместе со своим личным телохранителем в Идлибе. Его укрытие было обнаружено после того, как он попытался перевезти свою семью в сторону турецкой границы», — цитирует Reuters неназванного иракского чиновника.

В Белом доме пообещали, что президент Дональд Трамп сделает «важное заявление» в 9:00 (16:00 мск), а сам Трам написал в твиттере, что «произошло нечто грандиозное».

В 2017 году министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Абу Бакр аль-Багдади, вероятно, был убит во время атаки на Ракку. В феврале 2018 года The Telegraph писала, что аль-Багдади жив, однако страдает от ранений и проблем со здоровьем, из-за чего был вынужден отказаться от должности.

В апреле 2018 года начальник Главного разведывательного управления Генштаба вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что ль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. Спустя несколько недель в интернете появилось видео с человеком, похожим на аль-Багдади, который упоминал события, произошедшие незадолго до публикации записи.