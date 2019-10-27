Россиянки, бежавшие из курдского лагеря в Сирии, попросили помочь им вернуться на родину

Россиянки, покинувшие лагерь в Сирии для боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», попросили помочь им вернуться в Россию. Об этом РБК сообщила член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова.

На одной из аудиозаписи, которые Саратова предоставила РБК, девушка, называющая себя Юлией Крюковой, обращается к президенту Владимиру Путину и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой: «Я не хочу возвращаться в Довлю (ИГ). Здесь есть женщины, которые хотят туда вернуться, и если они узнают, что я хочу вернуться домой, они могут меня избить». Она также заявила, что может многое рассказать, но «для этого понадобится много времени».

Саратова уточнила, что аудиосообщения этой девушки и других были сделаны до того, как россиянки были вынуждены уйти из курдского лагеря Айн-Исса.

О том, что около 50 россиянок с детьми покинули Айн-Исса сообщила 25 октября Русская служба «Би-би-си». Издание отмечало, что лагеря, которые в последнее время находились под контролем курдов, остались без охраны после начала турецкой военной операции «Источник мира», направленной против Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов самообороны и «Исламского государства».

«Курды просто ушли, распахнув все ворота лагеря. А через некоторое время несколько человек вернулось, и они сказали: если вы не уйдете через пять минут, мы подожжем ваши палатки. И они действительно подожгли лагерь, девочки только успели вытащить детей и несколько дорожных сумок», – пересказала собеседница «Би-би-си» слова своей невестки Маиды, которая вместе с детьми была в лагере.

По ее словам, женщины разделились на несколько групп и ушли в пустыню. Часть, в том числе и Маида, решили идти в сторону турецкой границы. Там их нашли вооруженные люди из протурецких отрядов. Через два дня после этого связь пропала.

По данным источников «Би-би-си», представители протурецких сил скоро известят представителей тех стран, чьих граждан, ушедших из подобных лагерей, задержали за последнюю неделю в Сирии.