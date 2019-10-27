СМИ сообщили о задержании студента, готовившего стрельбу в подмосковном техникуме

В Московской области задержали студента Бориса Банина, который готовил убийство учеников и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума. Об этом сообщают РБК и телеграм-канал Baza.

Как уточнили источники РБК в ГУ МВД по Московской области и в Центральном аппарате МВД, при задержании у Банина обнаружили пистолет. Baza пишет, что во время обыска у него дома нашли еще один пистолет и взрывчатое вещество.

По данным Baza, 18-летний студент хотел устроить стрельбу во вторник, 29 октября. «Убивать он собирался не всех подряд, а заранее намеченных им людей. В список попали восемь его обидчиков, которые травили его во время учебы и даже однажды избили. А также – один из преподавателей», — пишет Baza.

При этом, утверждает телеграм-канал, ученики колледжа несколько раз просили отчислить Банина, так как он неоднократно говорил, что поддерживает запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство», а на парах со звуком смотрел видеозаписи казней. Однако, пишет BAZA, руководство колледжа не реагировало на поведение Банина.

РБК отмечает, что в отношении Банина возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

В октябре прошлого года произошло самое массовое убийство учебном заведении в России. 18-летний студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел на учебу с самодельными бомбами и помповым ружьем. В результате стрельбы и взрыва погибли 22 человека, а также сам нападавший, который покончил с собой. Более 40 человек получили ранения. Позже глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Росляков устроил стрельбу, так как его постоянно унижали одноклассники.

После этого парламентарии и силовики неоднократно выступали с предложениями повысить безопасность в школах и вузах, а также установить возрастную планку для продажи оружия. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке колумбайн-сообществ в соцсетях. Речь идет о группах, призывы к нападениям в которых вдохновлены трагедией в американской школе «Колумбайн». Тогда в 1999 году два старшеклассника Харрис и Клиболд устроили массовое убийство, в результате были убиты 13 и ранены 26 человек.