Дональд Трамп подтвердил смерть лидера «Исламского государства»

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади умер в Сирии во время спецоперации, которую проводили американские военные. Об этом он сказал в своем обращении, которое транслировал Reuters.

По его словам, аль-Багдади умер, взорвав пояс смертника в подземном тоннеле, в котором оказался, убегая от американских солдаты. Президент США отметил, что никто из военных не пострадал.

«Убийца, который так старался запугать других, провел последние минуты в ужасе» — сказал Трамп, добавив, что аль-Багдади умер как трус, крича и плача.

Трамп уточнил, что после проведения генетической экспертизы не остается сомнений, что был убит именно аль-Багдади. Президент США также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в спецоперации.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что аль-Багдади был убит на севере сирийской провинции Идлиб во время сверхсекретной спецоперации. По данным Reuters, на месте проведения операции были обнаружены тела трех мужчин и трех женщин.

«Наши источники в Сирии подтвердили, что аль-Багдади был убит вместе со своим личным телохранителем в Идлибе. Его укрытие было обнаружено после того, как он попытался перевезти свою семью в сторону турецкой границы», — цитировал Reuters неназванного иракского чиновника.

В 2017 году министр обороны России Сергей Шойгу уже сообщал, что Абу Бакра аль-Багдади был убит во время атаки на Ракку. В феврале 2018 года The Telegraph писала, что аль-Багдади жив, однако страдает от ранений и проблем со здоровьем, из-за чего был вынужден отказаться от должности.

В апреле 2018 года начальник Главного разведывательного управления Генштаба вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что ль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. Спустя несколько недель в интернете появилось видео с человеком, похожим на аль-Багдади, который упоминал события, произошедшие незадолго до публикации записи.