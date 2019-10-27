В Казани после перестрелки задержали 14 человек

В Казани задержали 14 человек, подозреваемых в причастности к перестрелке, которая произошла в ночь на 26 октября. Об этом сообщает РБК.

Согласно первой версии МВД, инцидент произошел между «представителями двух противоборствующих казанских организованных преступных формирований», однако позже в пресс-службе ведомства заявили, что эта информация не подтвердилась.

Всего, по данным МВД, в перестрелке участвовали 20 человек, один человек, 30-летний житель Казани, пострадал — мужчина обратился к медикам за помощью из-за непроникающего огнестрельного ранения.

Так как стрельба велась из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые не относятся к категории боеприпасов, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Издание «Казанский репортер» сообщало, что на месте происшествия были найдены простыни, автомобильный коврик, скотч, а также куртка, в кармане которой лежало водительское удостоверение.