В Великобритании умер писатель и диссидент Владимир Буковский

В больнице британского города Кембридж в возрасте 76 лет умер от остановки сердца советский диссидент и писатель Владимир Буковский. Это произошло сегодня около 00:46 мск, сообщается на его сайте.

Сын известного журналиста Буковский родился в 1942 году в Башкирии, где его семья находилась в эвакуации, и по возвращению в Москву стал одним из организаторов проводившихся с 1960 года собраний у памятника Маяковскому. Неоднократно подвергался принудительному лечению (за хранение запрещенного «Нового класса» Милована Джиласа и подготовку митинга против дела писателей Синявского и Даниэля).

В 1967 году его впервые приговорили к тюрьме — также за организацию митинга. После освобождения спустя три года он рассказал о том, как в Советском Союзе инакомыслящих запирают в психиатрические больницы, и вскоре вновь был осужден — на 2 года тюрьмы и 5 лет лагерей строгого режима — однако срок до конца не отбыл из-за обмена на генсекретаря Чилийской компартии Луиса Корвалана в 1976 году.

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На Западе он написал несколько книг о советском режиме, в том числе «Московский процесс», основанием для которого стали закрытые архивы — доступ к ним он получил как участник готовившегося процесса против КПСС. В 2007 году его выдвинули кандидатом в президенты России от демократической оппозиции, однако ЦИК не зарегистрировал его. Спустя год он также вошел в политсовет движения «Солидарность». В 2015 году британская прокуратура обвинила Буковского в хранении непристойных фотографий несовершеннолетних, в 2018 году судопроизводство прекратили из-за его состояния здоровья.