СМИ назвали имя преемника убитого лидера «Исламского государства»

Преемником убитого лидера террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади стал бывший военный из Ирака Абдулла Кардаш, известный как Хаджи Абдулла аль-Афари. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на близкое к боевикам информагентство Amaq и источники в американской разведке.

Аль-Багдади еще в августе назначил Кардаша, который ранее состоял в другой запрещенной террористической группировке «Аль-Каиде», своим преемником. Однако ранее о решении не объявлялось, отмечается в сообщении Amaq. Роль самого аль-Багдади к моменту смерти была символической, добавляют источники издания: «Он уже не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах <..> только говорил "да-нет"».

Операция по убийству лидера ИГ состоялась накануне. Согласно речи американского президента Дональда Трампа, аль-Багдади умер на севере провинции Идлиб, убегая от американских солдат и взорвав пояс смертника в подземном тоннеле. Его личность подтвердила генетическая экспертиза, заверял Трамп. В российском Минобороны выражали «сомнение в реальности» этих заявлений.

По данным источников СМИ, аль-Багдади предали его сторонники. Так, газета The New York Times сообщила, что о его местонахождении стало известно летом после допроса одной из его жен и связного. Как уточняет Reuters, о местах встречи лидера ИГ с подчиненными иракским спецслужбам также рассказал входивший в число приближенных Исмаил аль-Этави, которого задержали турецкие военные.