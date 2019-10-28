В Иркутской области полицейским дали реальные сроки за выбивание признания в краже фотокамеры

В Иркутской области городской суд Ангарска приговорил к реальным срокам трех полицейских, которые силой выбили из задержанного признание по уголовному делу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В апреле 2017 года они заставили местного жителя признать вину в краже фотоаппарата у знакомого (по данным местных СМИ, у работодателя — из-за задержек по зарплате). Они пристегнули его наручниками к стулу и избили. Двух бывших оперативников приговорили к 4 годам колонии общего режима, а стажера — к 3,5 годам.

Согласно карточке дела, речь идет трех сотрудниках уголовного розыска ангарского отдела полиции №1 Никите Корниенко, Иване Финашине и Алексее Шишмареве. Как отмечает «Тайга.Инфо», в сообщении МВД от 2017 года о другом событии стажером называется именно Корниенко.