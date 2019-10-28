В Забайкалье арестовали открывшего огонь по сослуживцам срочника

Читинский гарнизонный военный суд арестовал 20-летнего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Вечером 25 октября — во время смены караула в части в закрытом поселке Горный в 65 км от Читы — Шамсутдинов вместо того, чтобы разрядить свой автомат, присоединил к нему магазин и открыл огонь по сослуживцам. В результате перестрелки скончались двое офицеров, двое контрактников и четверо срочников. Еще двое остаются в госпитале.

Следственный комитет называл возможной причиной неуставные отношения: над Шамсутдиновым могли издеваться по национальному признаку. В Минобороны сразу после инцидента объясняли его нервным срывом на фоне «личных обстоятельств», не связанных со службой. Проходившие в части службу связывали его с дедовщиной: по их словам, убитый командир взвода Шамсутдинова «постоянно всех унижал».