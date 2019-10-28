Власти США отказали России в выдаче летчика Ярошенко, осужденного на 20 лет тюрьмы

Власти США отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, которого приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в попытке контрабанды наркотиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы департамента международных переводов Минбста Паулы Вульф.

В письме говорится, что американские власти приняли такое решение «исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений». США ответили России отказом 7 октября, но семье Ярошенко об этом стало известно только 26 октября, в день возвращения на родину Марии Бутиной, которая полтора года отбывала наказание в американской тюрьме.

«Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами», — рассказал летчик.

Как отмечает издание, теперь Ярошенко сможет просить о своей передаче России через два года. Однако, по словам Вульф, США не изменят решение, если «обстоятельства не изменились серьезно».

Константина Ярошенко задержали в Либерии и экстрадировали в США в 2010 году. Там ему предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы. Россия неоднократно пыталась добиться выдачи летчика на родину. В 2017 году российский омбудсмен Татьяна Москалькова просила президента США Дональда Трампа помиловать Ярошенко. В апреле Минюст направил американской стороне ходатайство о передаче летчика.