Московский суд признал законным отказ провести «Русский марш» в Люблине

Пресненский суд Москвы признал законным отказ департамента региональной безопасности в проведении «Русского марша» 4 ноября в юго-восточном районе Люблино — на этой площадке согласовали митинг «Правый марш». Об этом сообщили «МБХ медиа».

Представитель мэрии уточнил, что формально они объединили и согласовали пять поступивших заявок — «речи об их внутренних противоречиях быть не может». В Ассоциации народного сопротивления говорили, что им заявку отклонили, предложив присоединиться к «Правому маршу». По их мнению, это невозможно — разногласия между участниками приведут к столкновениям на мероприятии.

Заявителем «Правого марша» от лица незарегистрированной партии «Третья альтернатива» был координатор «Правого блока» Владимир Бурмистров. Другому его организатору, представителю «Института национальной политики» (основан в Киеве националистом Иваном Белецким из запрещенной экстремистской партии «Русские») Дмитрию Михайлову, заявку формально не согласовали, но они согласились присоединиться к мероприятию.

«Русский марш» — это ежегодная акция представителей русских националистических организаций и движений, которая проходит в День народного единства 4 ноября в различных городах России. В 2017 году акция проходила на фоне задержаний националистов и сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева. В прошлом году у заявителей марша в Люблине, в том числе и Бурмистрова, проходили обыски по делу об акции с файерами у здания московского ФСБ.