Дэвиду Линчу вручили почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

Американская академия киноискусств наградила кинорежиссера Дэвида Линча почетной премией «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф, говорится в твиттере оргкомитета. На церемонии он был немногословен и, получая статуэтку, сказал только: «У вас очень интересный вкус».

О вручении ему награды стало известно в начале июня. Они ежегодно «присуждаются людям, которые посвятили свою жизнь творческим достижениям и внесли выдающийся вклад в индустрию», отмечалось в анонсе академии. Почетный «Оскар» также получили режиссер Лина Вертмюллер и актер Уэс Стьюди, а актриса Джина Дэвис — награду имени Джина Хершолта за развитие дела гуманизма.

God is happy! Here is David Lynch finally getting an Oscar! pic.twitter.com/8ccHerVw2p — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) October 28, 2019

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Для 73-летнего Дэвида Линча это первый «Оскар», за свою карьеру он получал четыре номинации на премию за фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв». Он также является лауреатом «Золотой пальмовой ветви», был удостоен приза за режиссуру Каннского кинофестиваля и «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф.