«Ведомости»: в «Останкино» предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов «Первого канала»

Генеральный директор телевизионного центра «Останкино» Михаил Шубин предупредил сотрудников о возможных сбоях в телевещании из-за отсутствия платежей со стороны «Первого канала» и его подрядчиков. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники и видеообращение Шубина, которое оказалось в распоряжении редакции.

По словам Шубина, «Останкино» остается без четверти или даже трети доходов, а это ставит под угрозу техническую работу телецентра и эфиры всех его вещателей. «Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать», — заявил гендиректор.

Как передает издание, из-за долгов телецентр уже начал сокращать штат. «Мы оставим в телецентре только тех людей, которые напрямую обеспечат его жизнедеятельность и производство. Все, что не приносит прибыли, будет срезано, и люди уволены», — сообщил Шубин. По словам источников, в конце августа — начале сентября в рамках оптимизации штаба были уволены около 200 человек.

В пресс-службе «Первого канала» газете сообщили, что компания «осуществит выплаты в соответствии с договорными обязательствами». В Минкомсвязи добавили ТАСС, что ведомство работает с телецентром и принимает антикризисные меры, чтобы не допустить перебоев в вещании.

«Ведомости» отмечают, что в декабре телецентр подал два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, в следующем месяце вещатель погасил долг, и телецентр отозвал претензии. «Останкино» также судился с «Красным квадратом», общая сумма исков за последние два года составила более 180 млн рублей.

По данным СПАРК, последние пять лет «Первый канал» убыточен. Его чистый убыток в прошлом году составил 6,8 млрд рублей. В 2018 году государство в качестве субсидий выделило вещателю 4,6 млрд рублей, а в 2019 году — 3,8 млрд рублей. В следующем году Минфин предлагает выделить «Первому каналу» 6,5 млрд рублей.