Путин предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства предлагает ввести уголовную ответственность не только за пропаганду наркотиков, но и за склонение к их употреблению. Помимо этого, Путин поручил принять дополнительные меры по внесудебной блокировке сайтов с информацией о способах изготовления и употребления наркотиков.

Также президент предложил увеличить штат сотрудников полиции для борьбы с наркопреступлениями и предоставить МВД дополнительное финансирование для выполнения этого поручения.

Летом этого года Владимир Путин высказался против либерализации антинаркотического законодательства и смягчения наказания по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Эти предложения звучали на фоне дела о сбыте наркотиков, незаконно возбужденного против журналиста Ивана Голунова.

«Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может", — подчеркнул президент.

При этом тогда президент заявлял о необходимости контролировать возможные фальсификации дел полицейскими: «Чтобы не было таких случаев, как с тем журналистом [Иваном Голуновым], может, в системе собственной безопасности МВД создать отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. И ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться».