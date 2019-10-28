Бизнес-омбудсмен Москвы предложила создать в столице частные СИЗО для предпринимателей

Уполномоченная по защите прав бизнесменов Москвы Татьяна Минеева предложила создать частные СИЗО для предпринимателей, подозреваемых в экономических преступлениях, передает ТАСС.

«Наши эксперты изучили законодательства других стран, где частные изоляторы работают. На условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), мы думаем, в Москве это можно реализовать как пилотный проект», — заявила Минеева. По ее словам, это была инициатива бизнес-сообщества столицы, которое на условиях ГЧП готово финансировать строительство изолятора.

Бизнес-омбудсмен объяснила необходимость создания частных СИЗО «сложными условиями пребывания в таких учреждениях. Она отметила, что наиболее острыми стали вопросы гигиены и санитарии в изоляторах, организации качественного питания, медобслуживания и материально-бытового обеспечения.

Агентство добавляет, что при уполномоченном по правам бизнесменов Москвы создана рабочая группа, которая занимается адаптацией под российские условия модели частного СИЗО.