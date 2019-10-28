Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя

Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Сергей Бадамшин направил в суд жалобу на следствие, которое затягивает расследование преступления сотрудниками полиции в отношении его подзащитного. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

По словам Бадамшина, по итогам проверки информации о том, что полицейские совершили преступление при расследовании дела Голунова, СК не стал возбуждать уголовное дело, а с сентября Следственный комитет вообще перестал интересоваться расследованием.

Он также отметил, что сейчас руководитель следственной группы по делу Голунова занимается «московским делом» — расследованием «массовых беспорядков» на акции 27 июля.

В мае 2019 года журналиста отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в хранении наркотиков, однако затем отпустили из-за отсутствия доказательств его вины. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. В середине июля четверо сотрудников полиции, которые задерживали журналиста, были уволены со своих постов.