Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января

Страны Евросоюза согласились предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года. Об этом в твиттере сообщил глава Европейского совета Дональд Туск.

Великобритания должна была покинуть ЕС уже в этот четверг, 31 октября, однако британский парламент проголосовал за поправку, которая обязывала премьер-министра Бориса Джонсона просить об отсрочке Brexit.

После этого Джонсон направил в Европейский Союз письмо с просьбой об отсрочке Brexit, но не подписал его. Затем премьер-министр Великобритании направил в ЕС второе письмо, в котором назвал отсрочку Brexit ошибкой.

Напомним, что 17 октября Евросоюз и Великобритания достигли нового соглашения по Brexit, 22 октября проект одобрила Палата общин. Документ предполагает, что как минимум до конца 2020 года Великобритания будет подчиняться действующим нормам ЕС и заплатит около 30 млрд фунтов отступных за выход из Евросоюза. При этом Северная Ирландия будет включена в единый рынок ЕС, но также останется частью таможенного пространства Соединенного Королевства, что означает, что Великобритания не будет налагать тарифы на продукты, ввозимые в Северную Ирландию.