Захар Прилепин анонсировал создание общественного движения «За Правду»

Писатель Захар Прилепин создаст общественное движение «За Правду», которое призвано помочь россиянам «проявить свою гражданскую позицию». Об этом сообщает ТАСС.

«Общественное движение "За Правду" — это ответ на сформировавшийся запрос гражданского общества России, которое готово к самоуправлению и не желает, чтобы им манипулировали», — говорится в пресс-релизе. По мнению Прилепина, его движение «фактически вернет политику людям».

Организация будет действовать в большинстве регионов страны. Писатель ожидает, что к движению присоединятся известные общественные организации и деятели общественно-политической жизни, культуры и искусства, которых «объединяют общие взгляды и убеждения».

Ранее Прилепин получил президентский грант в размере 2,6 млн рублей на проект творческого пространства «Русский лес» для молодых авторов. Писатель считает, что его реализация окажет «содействие развитию отечественной патриотической литературы через поддержку молодых писателей и публицистов».

Захар Прилепин (настоящее имя — Евгений Прилепин) — писатель, публицист, филолог. Он был членом запрещенной в России Национал-большевистской партии, а затем — членом незарегистрированной партии Эдуарда Лимонова «Другая Россия». В ноябре прошлого года Прилепин вошел в состав штаба «Общероссийского народного фронта», основанного Владимиром Путиным во время пребывания на посту премьер-министра. Из-за этого Лимонов исключил писателя из своей партии.

С 2015 года Прилепин был советником главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, позже стал замкомандира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР. Прошлым летом писатель ушел с этого поста.