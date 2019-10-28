Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Из документа следует, что площадь игорной зоны составит 147 тысяч квадратных метров. Как передает ТАСС, она должна появиться возле поселка Кацивели недалеко от Ялты к 2022 году.

В прошлом году Медведев ликвидировал игорную зону «Азов-Сити» в Краснодарском крае, которая работала с 2009 года. По закону в одном регионе может быть только одна игорная зона, а после зимней Олимпиады 2014 года премьер-министр распорядился создать игорную зону «Красная поляна» в Сочи.