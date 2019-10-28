Политик Дмитрий Гудков пожаловался в ЕСПЧ  на закон о неуважении к власти

Экс-кандидат на выборах в Мосгордуму и лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на закон о неуважении к власти. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Сегодня мы с Юлией Федотовой (юристом — ред.) отправили жалобу на закон Клишаса об оскорблении величества (то есть о «неуважении к власти») в ЕСПЧ», — говорится в сообщении.

Политик считает, что этот закон противоречит российскому законодательству и нормам международного права. Он отметил, что закон позволяет применять меры принуждения, устанавливает серьезное наказание за его нарушение и мешает гражданам реализовать свои права на свободу слова.

Гудков ранее обращался в Верховный суд с требованием признать закон недействующим, однако его заявление не приняли. По словам политика, российские суды считают, что граждане не могут жаловаться на законы, если они не ударили конкретно по ним. Кроме того, в жалобе отмечается, что заявителю могли отказать из-за его оппозиционной деятельности.

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Закон о запрете оскорблять власть в интернете сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой вступил в силу 29 марта. За размещение информации, выражающей неуважение к обществу, официальным госсимволам России, государству и органам власти гражданам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — от 100 до 200 тысяч или арест.