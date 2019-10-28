Суд приговорил бывшего премьера Дагестана к 6,5 годам колонии по делу о растрате более 40 млн рублей

Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего временно исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова к 6,5 годам колонии по делу о растрате бюджетных средств в размере более 40 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК), передает ТАСС.

Его бывшего заместителя Раюдина Юсуфова приговорили к 5,5 годам колонии. Суд взыскал с осужденных почти 41 млн рублей в качестве компенсации ущерба. Защита настаивает на их невиновности и намерена обжаловать приговор.

По версии следствия, Гамидов и Юсуфов присвоили более 4о млн рублей, которые выделили из бюджета на реконструкцию здания для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.

В пресс-службе Следственного комитета подчеркнули, что это только один эпизод вменяемых им преступлений, продолжается расследование других эпизодов. Для возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемых, в том числе многочисленные жилые дома, квартиры, земельные участки и нежилые помещения.

Гамидова и Юсуфова задержали в 2018 году в рамках масштабной проверки чиновников в Дагестане. Тогда же были арестованы и другие высокопоставленные чиновники, в том числе мэр Махачкалы Муса Мусаев, который в октябре вышел на свободу по УДО.