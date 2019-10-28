На уральского политолога составили протокол о неуважении к власти из-за поста в телеграм-канале о российских судьях

Полиция Екатеринбурга составила протокол о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) на политолога Федора Крашенинникова из-за поста в своем телеграм-канале. Об этом политолог сообщил «Новой газете».

10 июня он сделал репост новости «Ведомостей» об очередном аресте сторонника Алексея Навального Леонида Волкова и сопроводил его резким высказыванием о российских судьях. Заявление в отношении Крашенинникова, как следует из постановления, написал некто Салават Хазиев, посчитавший, что своими высказываниями политолог оскорбляет представителей власти. Теперь ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Крашенинников в беседе с корреспондентом «Новой» назвал заявление Хазиева «вздорным» и предположил, что дело может быть связано с его гражданской и медиаактивностью. Политолог отмечает, что в последнее время силовики уже проявляли к нему интерес: 15 октября у него дома прошел обыск в рамках «дела ФБК». Тогда у него изъяли персональный компьютер.

Адвокат политолога Алексей Бушмаков сообщил «Новой газете», что это первый случай в его практике, связанный именно с постом в мессенджере, и раньше таких прецедентов не происходило.

Вячеслав Береснев