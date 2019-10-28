Суд в Подмосковье арестовал студента колледжа, планировавшего расстрелять однокурсников

Суд в Подмосковье арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, 18-летнего Бориса Банина, готовившего нападение на однокурсников. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

Молодого человека подозревают в покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), он останется в СИЗО до 23 декабря.

Накануне сотрудники правоохранительных органов отчитались о задержании в Подмосковье студента, готовившего убийство учеников и преподавателей Луховицкого аграрно-промышленного техникума. При задержании у Банина обнаружили оружие, а во время обысков нашли еще один пистолет и взрывчатое вещество, сообщал телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, Банин хотел устроить стрельбу во вторник, 29 октября. «Убивать он собирался не всех подряд, а заранее намеченных им людей. В список попали восемь его обидчиков, которые травили его во время учебы и даже однажды избили. А также – один из преподавателей», — пишет Baza.

При этом, утверждает телеграм-канал, ученики колледжа несколько раз просили отчислить Банина, так как он неоднократно угрожал им, а на парах со звуком смотрел видеозаписи казней запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».Однако, пишет Baza, руководство колледжа должным образом не отреагировало на поведение Банина.