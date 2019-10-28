На авторов YouTube-канала составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений из-за интервью детей с геем

МВД составило протокол об административном правонарушении на авторов Youtube-канала Real Talk, разместившем видео, в котором дети задают вопросы гею. Их обвиняют в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей (ст. 6.21 КоАП РФ), сообщили «Известия».

В интервью с мужчиной-гомосексуалистом дети школьного возраста расспрашивают молодого человека о его жизни, о том, в каком возрасте он понял, что ему нравятся люди его пола и как он справляется с негативом в свой адрес. Сейчас контент заблокирован Роскомнадзором. Ранее на канале вышли детские интервью с порно-актрисой и девушкой, страдающей анорексией.

Проверить канал попросил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Еще в сентябре он потребовал от Роскомнадзора заблокировать канал. Толстой отметил, что подобное общение не может благотворно влиять на детскую психику.

В правоохранительных органах также проверят, не содержат ли материалы канала признаков уголовных преступлений по статьям о развратных действиях (ст.135 УК РФ) и о вовлечении несовершеннолетнего в деятельность, представляющую опасность для его жизни (ч.2 ст. 151 УК РФ).

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в 2013 году. За его нарушение предусмотрена административная ответственность. Европейский суд по правам человека признал его дискриминационным.