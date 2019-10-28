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Более 250 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Суд постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей по иску компании, связанной с Пригожиным

Общество

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Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с политика Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией и юриста Любови Соболь по 29,2 млн рублей по иску пищевого комбината «Московский школьник», который связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщают «Открытые медиа».

Суд признал, что Соболь, Навальный и ФБК опубликовали сведения, порочащие компанию.  Как утверждал истец, один из клиентов расторг контракт с пищевым комбинатом на 88 млн рублей из-за видеоролика на YouTube-канале Навальный Live. В итоге судья обязал Навального удалить видеоролик, в котором упоминалась компания, и опровергнуть порочащие ее сведения.

Соответчиком по иску была бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова, которая в ролике рассказывала о том, что детей в школах и кормят некачественными и просроченными продуктами. С нее компания требовала взыскать 3 рубля.

Напомним, в начале этого года сотрудники ФБК выпустили серию репортажей о том, что в ряде московских детсадов произошли вспышки дизентерии, из-за которой отравились более 150 человек, а в школах детей кормят некачественными продуктами. В обоих случаях поставками питания занимались компании, связанные с Пригожиным. Любовь Соболь оказывала юридическую поддержку родителям отравившихся и представляла их в суде.

 

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Теги:
пригожин, суды, навальный

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