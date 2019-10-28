В Польше арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Власти Польши арестовали на три месяца подозреваемого в шпионаже в пользу России Петра С. Об этом сообщает «Польское Радио».

Во время обысков у мужчины нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, изъяли электронные носители информации и поддельные документы, ему также предъявили соответствующие обвинения. В Агентстве национальной безопасности, которое входит в Минобороны Польши, подчеркивают, что подозреваемый никогда не был их сотрудником.

В июле суд в Варшаве назначил три года колонии бывшему сотруднику Минэнерго Польши Мареку В. по обвинению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, с 2015 по 2016 год он передавал ГРУ информацию об энергетической безопасности страны и данные, связанные с планами Польши по вопросам строительства газопровода «Северный поток-2».