У матери экс-координатора «Открытой России» в Краснодаре заблокировали счета по делу против ФБК

Суд в Краснодаре заблокировал банковские счета матери бывшего координатора местного отделения «Открытой России» Яны Антоновой по делу об отмывании денег против Фонда борьбы с коррупцией. Об этом Антонова сообщила в своем фейсбуке.

«Суд арестовал банковские счета моей матери по делу ФБК и приписал ей долг в 75 миллионов, который власти приписывают ФБК. Ей 70 лет и она на в большом шоке», — пишет Антонова. В беседе с «Новой газетой» она уточнила, что на разных счетах ее матери было около пяти млн рублей, которая та 20 лет копила для своего сына — инвалида первой группы.

Кроме того, 15 октября у женщины провели обыск, два часа допрашивали без адвоката и не разъяснили ее права. Антонова назвала эти действия в отношении ее семьи грабежом, попыткой давления на оппозицию и запугивания. Она также настаивает, что не имеет к ФБК никакого отношения.

«Я искреннее могу сказать, что не являюсь сторонницей Алексея Навального, хотя придерживаюсь оппозиционных взглядов. Почему меня к Навальному решили приписать? Думаю, ни я, ни он не можем ответить на этот вопрос. Навальный сообщил, что узнал о моем существовании только сейчас», — рассказала Антонова.

В августе против ФБК возбудили дело об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 млн рублей. По версии следствия, в организацию поступила «крупная сумма денег» в рублях и в иностранный валюте. По словам соратника Навального Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании политика. Счета ФБК, сотрудников организации и некоторых сторонников Навального в рамках этого дела были заблокированы.