Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии открыла дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже, сообщается на сайте ведомства.

Как утверждают болгарские правоохранительные органы, первый секретарь посольства России в Болгарии с сентября 2018 года «проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и с руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО». Целью встреч было получение (в том числе за деньги) информации, представляющей государственную тайну.



Исходя из информации, размещенной на сайте посольства России в Болгарии, дипломатический ранг первого секретаря имеют девять человек. Имя персоны, о которой идет речь, не раскрывается.

25 октября главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров официальным письмом уведомил министра иностранных дел Екатерину Захариеву об установленных в ходе расследования фактах и действиях прокуратуры. Вместе с тем, как отмечает надзорное ведомство, дело приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет.

После заявления прокуратуры министерство иностранных дел Болгарии объявило, что в пятницу, 25 октября, состоялась встреча с российским послом, на которой обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе и этот. Болгарская сторона обратилась к российским учреждениям (именно так, во множественном числе – ред.) с просьбой отозвать своего сотрудника до конца дня в понедельник. Данное лицо уже покинуло территорию Республики Болгария, отметили в МИД.

Напомним, что в начале сентября обвинение в шпионаже было предъявлено болгарскому председателю Национального движения «Русофилы» Николаю Малинову. После этого власти Болгарии на десять лет закрыли въезд в страну его российским деловым партнерам: директору Российского института стратегических исследований Леониду Решетникову, который является также заместителем председателя общества «Двуглавый орел», и российскому предпринимателю, главе холдинга «Царьград» Константину Малофееву.

«В Болгарии работают российские шпионы. Только в посольстве России в Софии их около 68. Вне стен посольства их несколько сотен и их имена известны. У нас была великолепная возможность выгнать одного-двух из них по поводу отравления Скрипаля в Лондоне, но мы этого не сделали», — заявлял в эфире бТВ бывший министр иностранных дел Болгарии Соломон Паси.