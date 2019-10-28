На Урале родители ребенка, заболевшего менингоэнцефалитом, подали заявление в отношении врачей, лечивших его «от ОРВИ»

В Челябинской области родители восьмилетнего мальчика обратились в региональный Минздрав и в Следственный комитет с заявлениями в отношении медиков, которые на протяжении шести дней лечили ребенка от ОРВИ, несмотря на признаки менингоэнцефалита (менингита).

По словам родственников, Вячеслав (имя ребенка изменено) гостил у своей бабушки в селе Непряхино Чебаркульского района. У него поднялась температура до 40 градусов. Прибывшие на вызов медики поставили ребенку диагноз ОРВИ. Затем этот диагноз подтвердил сельский фельдшер. На вопросы родственников о том, может ли у мальчика быть менингит, медики отвечали отрицательно. Лишь на пятый день заболевания, когда у ребенка начались судороги, он был доставлен в больницу Чебаркуля. Однако в чебаркульской больнице у медиков не обнаружилось необходимых медикаментов, и мальчик еще сутки не получал лечения. В конце концов, его перевезли в Челябинскую областную больницу.

Сейчас, по словам родственников, у мальчика продолжаются судороги, он забывает некоторые слова. Решается вопрос о получении инвалидности.

Представляющий интересы семьи Вячеслава координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников в разговоре с «Новой газетой» отметил, что в медицинских документах говорится, что мальчик был доставлен из Чебаркуля в Челябинск санавиацей. В то же время, по словам Прянишникова, на самом деле его везли автомобилем реанимации.

Сейчас, по словам Алексея Прянишникова, Следственный комитет проводит экспертизу, чтобы установить степень вины врачей каждого из фигурирующих в деле Вячеслава медучреждений.

Получить комментарий Минздрава Челябинской области «Новой газете» не удалось.

Александр Шестаков