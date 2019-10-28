Исторический музей отменил «Дилетантские чтения», посвященные пакту Молотова — Риббентропа, назвав их «неэтичными»

Исторический музей решил не проводить «Дилетантские чтения», темой которых должна была стать история подписания пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году. Об отмене мероприятия сообщил в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и один из основателей исторического журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов.

«Дилетантские чтения» являются совместным проектом Исторического музея, журнала «Дилетант» и радиостанции «Эхо Москвы». Каждый месяц на площадке музея проходят встречи с известными журналистами, историками и политиками, которые обсуждают главную тему номера.

«Исторический музей отменил «Дилетанские чтения» по секретным протоколам пакта Молотов — Риббентроп по причине того, что "в преддверии дня народного единства и в год 75-летия Великой победы дискуссия (!) на эту тему крайне неэтична"», — написал Венедиктов.

Мероприятие должно было состояться 30 октября. Исторический музей уже удалил анонс мероприятия со своего сайта.

Пресс-секретарь музея Мария Лемигова сообщила изданию «Подъем», что руководство музея считает информацию в ноябрьском номере журнала тенденциозной и не согласно с ее подачей, однако не против дальнейшего сотрудничества с изданием. В музее также пояснили, что «не хотели бы «будоражить общество такими настроениями».

Напомним, что на прошлой неделе столичный книжный магазин «Молодая гвардия» отказался продавать на своей площадке свежий номер журнала «Дилетант», посвященный этому же историческому событию. Магазин объяснил это «некорректной» обложкой журнала, на которой была помещена карикатура на Сталина в фате в обнимку с Гитлером.